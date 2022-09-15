انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 100.52 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.69دولار ليبلغ 100.52 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 102.21دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفى الأسواق العالمية اغلقت العقود الآجلة لخام برنتعلى ارتفاع 93سنتا لتبلغ 94.10 دولارا للبرميل فى حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17دولار ليبلغ 88.84دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

واتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دى ماريو ، حكومات أوروبية بعرقلة مفاوضات تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، خاصة بعد إعلان روسيا أن أي تسعير لنفطها وغازها سيضطرها لتقطع إمدادهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المفاوضات الأوروبية حول وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن المجر، بالإضافة إلى رفضها المقترح الإيطالي بشأن الغاز، حاولت عدة مرات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.