الهند تخطط وقف المساعدات المالية إلى سريلانكا بعد خطة صندوق النقد

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تعتزم الهند، وقف منح دعم مالي جديد إلى سريلانكا، أكثر مما قدمته خلال العام الجاري والذي بلغ 3.8 مليار دولار.



ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الخميس عن مصدر بالحكومة الهندية - لم تسمها - القول إن قرار بلاده جاء بعد أن بدأ اقتصاد كولومبو المنهك أن يستقر بعد الاتفاق على قرض مبدئي مع صندوق النقد الدولي.



كما كشف عن أن القرار لم يكن مفاجأة وأن نيودلهي قد أشارت إلى سريلانكا قبل عدة أشهر ماضية إلى أنه لن يكون هناك دعم إضافي واسع النطاق قريبًا.



غير أنه لفت إلى أنه سيتم دعوة الهند إلى مؤتمر للمانحين كانت سريلانكا تخطط لإقامته مع اليابان والصين، وربما كوريا الجنوبية، في وقت لاحق العام الجاري.



وكانت سريلانكا وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في مطلع شهر سبتمبر الجاري للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، والذي يعد مشروطًا بأن تحصل البلاد على ضمانات مالية من دائنين رسميين وعقد مفاوضات مع القطاع الخاص.