المكسيك تحتفل بعيد الاستقلال بعد انقطاع عامين بسبب وباء فيروس كورونا

فاطمة شوقى

أعلنت المكسيك عن عودة الاحتفال بعيد الاستقلال غدا بعد انقطاع دام عامين بسبب قيود فيروس كورونا، وسيحضر الاحتفالات ضيوف مثل والد وشقيق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج والرئيسان السابقان لبوليفيا وأوروجواى، ايفو موراليس وخوسيه موخيكا.

وتحتفل المكسيك فى اليوم 16 سبتمبر بعيد الاستقلال، حيث أنها حصلت على الاستقلال وحققت للوحدة فى هذا اليوم فى عام 1810، واعتبر هذا اليوم عيد استقلال وطنى يقيم فيه الشعب المكسيكى العديد من الاحتفالات الرسمية، إضافة إلى ترديد النشيد الوطنى.

وأشارت صحيفة "الاكسبانثيون" المكسيكية إلى أن السلطات حظرت استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات الوطنية، وحثت الحكومة المحتفلين بعدم نقل هذه الألعاب النارية الخطيرة خلال الاحتفالات لتجنب المخاطر، وذلك بعد أن تسببت هذه الألعاب إلى وفاة شخص واصابة جوالى 39 آخرين خلال احتفالات المكسيك بعيد القديسين الأسبوع الماضى.

وقالت قناة تيلى سور الفنزويلية أن احتفالات فى المكسيك بعيد القديسين تحولت إلى مأساة بعد أن احتفل سكان بلدة سان نيكولاس كوتيبيك أمام الكنيسة بألعاب نارية تسمى "توريتو" مما أدى إلى انفجار قوى، أودى بحياة شخص وأصاب 39 آخرين.

أفادت السلطات المكسيكية، أن انفجار الألعاب النارية وقع فى بلدة سان نيكولاس كوتيبيك، الواقعة فى بلدية سانتياجو تيانجويستينكو، ونشرت فى بيان على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك أنها تلقت الأخبار المؤسفة بوفاة شخص من المصابين الذين تضرروا من انفجار قوى تسبب فيه ألعاب نارية، وهو يدعى بوفيميو رييس راميريز.

كما أعربت السلطات المكسيكية عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء رييس راميريز، فى نفس الوقت الذى أبلغهم فيه أنهم يراقبون ويدعمون المتضررين بشكل مباشر.