المعارضة الأرمنية تطلق حملة لحجب الثقة عن باشينيان

وكالات

أعلن رئيس حزب "أرمينيا" وزير الدفاع الأرمني الأسبق سيران أوهانيان، أن 35 نائبا من فصائل المعارضة وقعوا على وثيقة حجب الثقة عن رئيس الحكومة نيكول باشينيان.

وقال أوهانيان في تجمع حاشد لخصوم باشينيان أمام مبنى البرلمان: "جمعنا 35 توقيعا من النواب. لكن من أجل استكمال الحملة نحن بحاجة لـ18 صوتا من حزب "العقد المدني" الحاكم".

ومنح المتظاهرون في وقت سابق نواب حزب "العقد المدني" الحاكم ساعة للقدوم إلى البرلمان من أجل إعلان عزل باشينيان.

واحتشد المئات من المتظاهرين عند مبنى البرلمان في العاصمة يريفان، مطالبين باستقالة باشينيان على خلفية تصريحه حول توقيعه اتفاقا جديدا للسلام مع أذربيجان.

وأعرب باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان.

وأشار إلى أنه لهذا السبب، يمكن للكثيرين انتقاده، واتهامه بالخيانة، والمطالبة بعزله.