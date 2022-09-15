الكشف على 7 آلاف مواطن وإجراء 133 عملية جراحية بقافلة طبية مجانية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قافلة طبية مشتركة مع مشيخة الأزهر للكشف على المواطنين بالمجان، بقرية شطوره دائرة مركز طهطا وقرية روافع القصير بمركز سوهاج، وذلك برعاية شيخ الأزهر والدكتور خالد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وسامى النجار وكيل صحة سوهاج.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية إن القافلة قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 7000 مواطن علي مدار أربع أيام متواصلة وذلك بقريتي روافع القصير التابعة لمركز سوهاج وشطوره وأنه تم تحويل 133 مواطنا من خلال القافلة لإجراء عمليات جراحية بمستشفي سوهاج العام بالمجان للمرضى الذين تم تحويلهم من خلال القافلة.

وضمت القافلة نخبة متميزة من أساتذة وأطباء جامعة الأزهر الشريف وكذلك الكوادر الفنية التمريضية بمديرية الصحة بسوهاج .وشملت القافلة الكشف والعلاج واجراء العمليات الجراحية بالمجان لجميع المواطنين.



اعمال الكشف المجانى (2)



الاهالى يتوافدون على القافلة