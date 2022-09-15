القبض على مالك مصنع بحوزته 3 أطنان أسمدة زراعية بدون بيانات فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة من القبض على مالك مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية، بحوزته 3 أطنان من الأسمدة مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد إنتاج مالك مصنع لأسمدة زراعية مجهولة المصدر في الصف.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط مالك المصنع، وضبط 3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بدون بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.