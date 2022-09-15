اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:35 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:00 م
العاهل الأردني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمّنت دعوة لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.


وأكد الملك عبد الله الثاني، حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية.


وحمّل العاهل الأردني، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي، الذي نقل رسالة الدعوة، تحياته للرئيس تبون وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


وخلال اللقاء جرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.


حضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.


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القمة العربية بالجزائر

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عبد المجيد تبون



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