الصحة: مناظرة 6 آلاف من الأشقاء بالسودان بـ7 أيام لعمل القافلة الطبية المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية المصرية بدولة السودان الشقيقة تواصل تقديم الخدمات الطبية لليوم السابع على التوالى، للأشقاء السودانيين، فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المنظومة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إرسال فريق يضم 3 قوافل طبية إلى دولة السودان، بدأ عمله يوم 8 من شهر سبتمبر الجارى لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء السودانيين، ويواصل عمله حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الفريق الطبى يضم 14 طبيبًا، موزعين بالقوافل الطبية الثلاث بـ الولاية الشمالية ودارفور متمركزين بالأماكن التالية (مستشفى دنقلا التخصصى، قرية السليم، محلية ارتدى، محلية الشيخ شريف، محلية الخناق).

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، أن الفريق المصرى قدم الخدمات الطبية وصرف العلاج لـ 6 آلاف شخص من الأشقاء بدولة السودان، وتضم تخصصات (الأطفال، الباطنية، الصدرية، طب المناطق الحارة، الأمراض المتوطنة).