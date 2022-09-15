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السجن 14 سنة لمتهم متهم بقضية "فتنة الشيعة"

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:29 م
السجن 14 سنة لمتهم متهم بقضية "فتنة الشيعة" المستشار محمد حماد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، بالسجن 14 سنة لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

فتنه الشيعة

احداث فتنة الشيعة

محكمه الجنايات

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