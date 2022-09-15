اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:58 م
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السجن عامين لميكانيكى تعدى على عاملة بشركة فى الإسكندرية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:16 م
السجن عامين لميكانيكى تعدى على عاملة بشركة فى الإسكندرية جنايات الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن عامين للمتهم " ا.ز.ع" لاتهامه بالتعدى على المجني عليها " م.ع.ك".
 
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12813 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من المجني عليها ، يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليها، بعد أن وعدها برغبته في خطوبتها.
 
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر علاقة بين المجني عليها " م.ع.ك " 16 سنة عاملة بشركة وبين المتهم " ا.ز.ع " ميكانيكي ، بعد أن اوهما المتهم برغبته في خطبتها ، وهمت بالخروج من مسكنها وتوجهت إلى محل سكنه مستغلا خلوه ، وتعدي عليها مستغلا صغر سنها ، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

اخبار الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشار الدكتور محمد علي سكيكر

اخبار اليوم



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