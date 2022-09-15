السجن عامين لميكانيكى تعدى على عاملة بشركة فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد ، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن عامين للمتهم " ا.ز.ع" لاتهامه بالتعدى على المجني عليها " م.ع.ك".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12813 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من المجني عليها ، يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليها، بعد أن وعدها برغبته في خطوبتها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر علاقة بين المجني عليها " م.ع.ك " 16 سنة عاملة بشركة وبين المتهم " ا.ز.ع " ميكانيكي ، بعد أن اوهما المتهم برغبته في خطبتها ، وهمت بالخروج من مسكنها وتوجهت إلى محل سكنه مستغلا خلوه ، وتعدي عليها مستغلا صغر سنها ، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.