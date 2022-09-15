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الداخلية تضبط هاربا من 84 سنة سجن فى البحيرة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:29 ص
الداخلية تضبط هاربا من 84 سنة سجن فى البحيرة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 74 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 84 سنة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه هارب "مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة" بتغيير محل سكنه خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 74 حكم "جزئى – مستأنف" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت (84 سنة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

حبس

هارب

هاربين

الداخلية



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