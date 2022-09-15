الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 24 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة وقنا) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (24 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 24 مليون جنيهالخميس، 15 سبتمبر 2022 11:18 ص
أرشيفية
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