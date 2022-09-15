وقال قائد الجيش- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، إن الجيش الصومالي نجح خلال العملية الأمنية في قتل 18 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية الليلة الماضية، كما ضبطت القوات المسلحة عددا من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، بالإضافة إلى تدمير جميع القواعد التابعة للعدو الإرهابي في تلك المنطقة.

