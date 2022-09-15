التموين توجه المديريات باستقبال تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائى

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات بالمحافظات المختلفة بتلقي تظلمات بعض الفئات، من أصحاب البطاقات التموينية الأولي بالرعاية، والذين لم يتم إضافة قيمة الدعم الاستثنائي لهم ولمدة 6 أشهر إلى بطاقاتهم التموينية.

ويتم استقبال تظلمات "أصحاب البطاقات تكافل وكرامة"، وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة "بالمكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة لكل من لم يحصل علي الدعم الاستثنائي خلال شهر سبتمبر الجاري وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات، والتاكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم ادراجه اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل.

وأن يتقدم صاحب التظلم مرفق به رقم بطاقة التموين الذكية وصورة الرقم القومى لرب الأسرة ورقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وصورة كارت معاش تكافل وكرامة الخاص بالأسرة بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامه وصورة كارنية الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وبون صرف الخبز للتأكد من عدم الاستفادة من الدعم التموينى الإضافى.

على أن يقوم مكتب التموين باستلام هذه المستندات من أصحاب البطاقات التموينية، وإرسالها لمديرية التموين لإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات ، وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات والتاكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم ادراجه اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل.