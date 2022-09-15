البنتاجون: تزويد كييف بـ1800 منظومة "جافلين"

كتب أحمد عرفة

أكد وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه وقع الجيش عقدا قيمته 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين لصناعة أكثر من 1800 منظومة جافلين المضادة للدبابات، والعقد هو جزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية، ويشمل شحنات للقوات الأوكرانية والجيش الأمريكي وشركاء دوليين.

وفى وقت سابق قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة "كريفي ريه" الأوكرانية أولكسندر فيلكول إن صاروخ كروز روسيا جديدا أصاب المدينة اليوم /الخميس/، بعد ساعات من هجوم استهدف البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وأضاف فيلكول - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصاروخ الجديد أصاب مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدمار خطير، وأنه سيتم توضيح العواقب بالتفصيل في وقت لاحق، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأشار فيلكول إلى أن سبع ضربات صاروخية سابقة تسببت في حدوث فيضانات عارمة أثرت على عشرات الأسر وأدت إلى إجلاء العشرات الآخرين، مضيفا أن عمليات الإصلاح جارية وأن الفيضانات تواصل الانحسار.