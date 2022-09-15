البترول: 111 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا متوسط إنتاج "خالدة للبترول"

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تكثيف برامج وخطط زيادة إنتاج البترول بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، والاستمرار فى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتنمية الاكتشافات ووضعها على الإنتاج، وكذلك تكثيف برامج الحفر والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تدعم إنتاج واحتياطى مصر من الغاز الطبيعى والبترول من خلال منظومة عمل متكاملة ومتوافقة مع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2021/2022 .

وأضاف الملا أن شركة خالدة من أهم شركات إنتاج البترول والغاز في مصر، موجهاً الشكر للشركاء الأجانب على التعاون المثمر والبناء في تحقيق نتائج متميزة طوال مسيرة عمل الشركة ، مطالباً بزيادة التنسيق والتعاون لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة .

وخلال الجمعية استعرض المهندس سعيد عبد المنعم رئيس الشركة أهم نتائج أعمال الشركة ، حيث أوضح أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ خلال العام حوالى 111 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، و 583 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، ومن البوتاجاز 713 برميل.

وأضاف أن الشركة حققت ثمانية اكتشافات بترولية خلال العام بنسبة نجاح تصل الى 50 % ، كما تم الانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالده بمساحة حوالى 4 ألاف كم2 بالإضافة الى انه تم انجاز 65% من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية (PSTM) لمنطقة مطروح-غرب كنايس بمساحة حوالى 2ر4 ألف كم2. وأوضح أنه تم خلال العام حفر 53 بئرا بغرض زيادة الإنتاج من خلال تنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة ، كما تم تنفيذ 93 عملية إعادة إكمال ، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 10 آبار استكشافية ، كما قامت الشركة بانشاء خطوط الزيت والغاز بأجمالي أطوال ١٠٠ كم في مدد زمنيه قياسية مما أسهم في العائد المبكر لمعدلات الإنتاج بالإضافة إلى تنفيذ العديد من تسهيلات الإنتاج وضواغط الغاز لاستغلال الغازات المنبعثة المصاحبة.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادراة المركزية لمكتب الوزير والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة ورؤساء وممثلى شركات أباتشى وأى بى أر وكوفبيك فى مصر .