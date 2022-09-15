الاستماع لأقوال 4 أشخاص نصب عليهم عاطل فى الجيزة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 4 أشخاص تعرضوا للنصب على يد عاطل، فى الجيزة، وذكروا أنهم حضروا لتقديم أوراق إلى أحدى السفارات للسفر، إلا أنه نظرا للزحام عرض عليهم المتهم تسهيل تقديم الأوراق مقابل الحصول من كل فرد على مبلغ 1000 جنيه.

أضافوا أن المتهم استولى على النقود ولم يساعدهم فى تقديم الأوراق، وعندما طلبوا منه استعادة أموالهم حاول الهرب، وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين السفارة من ضبطه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين أمام أحدى السفارات، بحجة مساعدتهم فى تقديم أوراق سفرهم، والنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن استولى على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على أحدى السفارات لتقديم أوراق سفرهم، حيث أوهمهم المتهم بقدرته على سرعة تقديم الأوراق، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه احتال عليهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالنصب على عدد من الضحايا، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.