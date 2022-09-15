جاء ذلك في بيان في وقت سابق اليوم لمديرية الأمن العام اللبناني، وهي الجهة الأمنية المسئولة بشكل أساسي عن إصدار جوازات السفر والعبور عبر المنافذ البرية والبحرية إضافة لإنفاذ القانون.

وجاء في البيان أن هناك شائعات تسري مفادها بأن المديرية العامة للأمن العام ألقت القبض على المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، موضحة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم إلقاء القبض عليها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وشهدت العاصمة بيروت تحركات احتجاجية رفضا لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الناشطة سالي حافظ التي اقتحمت بنك لبنان والمهجر "بلوم بنك" صباح اليوم حاملة مسدس – قالت أنه غير حقيقي - ومهددة بإشعال النيران في نفسها وفي موظفي البنك وذلك للمطالبة بالحصول على وديعتها بالبنك في ظل امتناع البنوك عن رد ودائع العملاء منذ قرابة 3 سنوات.