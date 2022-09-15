استكمال توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف بغرب أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم القيام بالمتابعة الميدانية لأعمال مشروع توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بقرية غرب أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك بحضور نائب رئيس المركز لشئون القرى ورئيس القرية، بجانب مسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، وأيضاً ممثلى الشركة المنفذة للمشروع.

وفى نفس السياق أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة من على الترع والمصارف بإجمالى 35 ألف م3 مستهدف رفعها.

يأتى ذلك من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى ورفع مستوى الخدمات لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة المتابعة اليومية وتكثيف الجهود والأنشطة المبذولة للتصدى للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، علاوة على تفقد نسب التنفيذ الجارية بمشروعات البنية الأساسية أولاً بأول.