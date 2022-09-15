اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف بغرب أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:16 م
استكمال توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف بغرب أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة استكمال مشروع توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف بغرب أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم القيام بالمتابعة الميدانية لأعمال مشروع توصيل خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بقرية غرب أسوان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك بحضور نائب رئيس المركز لشئون القرى ورئيس القرية، بجانب مسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، وأيضاً ممثلى الشركة المنفذة للمشروع.

وفى نفس السياق أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة من على الترع والمصارف بإجمالى 35 ألف م3 مستهدف رفعها.

يأتى ذلك من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى ورفع مستوى الخدمات لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة المتابعة اليومية وتكثيف الجهود والأنشطة المبذولة للتصدى للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، علاوة على تفقد نسب التنفيذ الجارية بمشروعات البنية الأساسية أولاً بأول.


حياة كريمة

الصرف الصحى

مشروعات

قرية غرب اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة