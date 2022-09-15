استطلاع رأى لـ"معلومات الوزراء" حول ظاهرة هدر الطعام

كتبت هند مختار

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية وتداعياتها السلبية على جميع الدول، وتأثيرها على نسب الجوع وسوء التغذية في مناطق عديدة حول العالم، أثارت العديد من المخاوف فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي العالمي، كما انطلقت العديد من الأصوات التي تحذر من هدر الطعام، ومن هنا قام مركز المعلومات بإجراء استطلاع رأي لأرباب الأسر المصرية للوقوف على عاداتهم الخاصة بشراء السلع الغذائية، ورأيهم في ظاهرة إهدار الطعام.

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن رؤيتهم لمدى انتشار ظاهرة هدر الطعام في المجتمع المصري، تبين أن 45.1% من أرباب الأسر رأوا أن ظاهرة هدر الطعام منتشرة في المجتمع المصري (بعضهم رأوها منتشرة جدًا بنسبة 15.7% والأخر رأوها منتشرة إلى حد ما بنسبة 29.4%)، في حين رأى 28.2% أنها غير منتشرة في مصر، ولم يستطع التحديد 26.7%.

وبالتطرق إلى سلوكيات أرباب الأسر بالعيّنة المتعلقة بالطعام المعد في المنزل، ذكر 73.2% أنهم يقومون بحفظ الطعام اليومي الزائد عن الحاجة لحين تناوله مرة أخرى، وجاء كل من الأرز (15.8%)، والخضار المطبوخ (13.8%) أو الطازج (10.7%) في مقدمة أنواع الطعام الفائض عن الحاجة في البيت المصري، وقد أكد 91.3% منهم على أنهم لا يضطرون إلى التخلص من الطعام الفائض عن الحاجة.

وعن سلوكياتهم في شراء احتياجات المنزل وهل يتم الشراء على قدر الاحتياجات أم ممكن الشراء بشكل زائد عن الحاجة في حالة وجود عروض، فقد أشار 79.7% من أرباب الأسر بالعيّنة إلى أنهم يشترون على قدر احتياجاتهم، في حين اعتاد 17.3% شراء السلع بكميات أكبر حال وجود عروض.

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن رؤيتهم للمسؤول عن الحفاظ على الطعام وعدم هدره، أجاب أكثر من نصفهم (55.9%) أنها مسؤولية المواطنين، ويرى الثلث تقريبًا (36.5%) أنها مسؤولية مشتركة ما بين المواطن والحكومة.