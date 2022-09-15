اتخاذ اجراءات قانونية ضد المتهم بالتعدى على شخص واجباره على تقبيل قدمه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بيده ممسكاً حذاء وإجباره على تقبيل قدمه داخل إحدى المحلات بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص (المُعتدى عليه ) الظاهر بالمقطع المُشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وتبين عدم تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن.. وبإستدعائه وسؤاله قرر قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه وبرفقته (شخصان) "جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية ولهم معلومات جنائية".

بإستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قرروا بسابقة وجود خلافات بينهم وإشتراط أحدهم تعديه على المذكور "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" بالضرب لإتمام التصالح.. فقاموا بإحضاره للمحل "مكان الواقعة"، وقام بالتعدى عليه بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقام آخر بالتصوير مُستخدماً هاتفه المحمول المضبوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.