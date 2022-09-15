إطلاق اسم الشهيد حمدى حمدان على مدرسة العيايشا الإعدادية القديمة بقوص فى قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تمت الموافقة -خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس- على إطلاق اسم الشهيد حمدي حمدان علي مدرسة العيايشا الإعدادية القديمة، التابعة لإدارة قوص التعليمية وذلك تخليدا لذكراه وتكريما له على الدور البطولى الذى قدمه فداء للوطن.

وناقش أعضاء المجلس، عددا من الموضوعات والقرارات التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات على مستوى جميع القطاعات الخدمية، وكذلك تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب المحافظة ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل تحقيق آمال أبناء المحافظة، مؤكداً أننا جميعا مشاركين في المسئولية ونعمل بكل جهد من أجل تحقيق التنمية على أرض المحافظة.

وترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، وذلك لمناقشة أعمال اللجان الفرعية بالمجلس، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والدكتور محمود بركه مسئول التكتلات الاقتصادية والاستثمار ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، والمعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة والغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات المحلية وتكتلات الفركة والعسل الأسود والطماطم والفخار.

وناقش محافظ قنا، أعمال اللجان الفرعية للمجلس الاقتصادي ( التنمية الاقتصادية المحلية – التنمية الصناعية والاستثمار – تنمية التكتلات الاقتصادية – دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني ) مؤكدا أن الدولة تضع ملف التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن المجلس الاقتصادي يهدف إلي المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، و وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، ومن ثم وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الاجل من منظور اقتصادي اجتماعي ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.