اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:05 م
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 6 اشخاص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


مدير امن الغربية

حادث

طنطا

مستشفى طوارئ جامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة