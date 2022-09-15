إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 6 اشخاص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.