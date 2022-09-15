إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال فى حادث تصادم بجهينة غرب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة وتروسيكل بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركزى ووضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز جهينة بين سيارة وتروسيكل ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة والتروسيكل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز بجوار ماكينة الرفع رقم 4 نتج عن الحادث إصابة أحمد . ا , إ 45 سنة بجرح متعتك بفروة الرأس، وحبيبة . أ . ا 10 سنوات بكسر مضاعف باليد اليسرى ومحمد . أ ا 8 سنوات بكدمات بالوجه، وبسمة . ج . ا 8 سنوات بجرح قطعي بالجبهة، وياسمين . ج . ا 8 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركزى للعلاج.

تم رفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.