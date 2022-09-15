إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق طورسيناء- ابورديس، وتلقي اللواء شريف عبد الرؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث تأمين الطريق نقلاب سيارة ملاكي رقم 1246 ب د على بعد 25كيلو من كمين الساحل اتجاه مدينه ابورديس وعلى الفور انتقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من منى أنور فهمى 65 سنة القاهرة اشتباه كسر بالساق اليمنى ورباب محمود أحمد 40 سنة القاهرة سحجات و كدمات متفرقة ، ومازن سامح إبراهيم 3 سنوات القاهرة لا يوجد اصابات ظاهرية ، وسامح ابراهيم سليمان 43 القاهرة سحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى الزهراء برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرافق الإسعاف وتم أخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.