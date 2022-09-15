إصابة 4 أشخاص فى انقلاب توك توك بطهطا شمالى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق بنجا طهطا دائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج، انقلاب مركبة توك توك على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج تم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية بنجا ووجود مصابين.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز طهطا بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية بنجا نتج عن الحادث إصابة أحمد . ع . 15 سنة بكسر في الزراع الأيمن، عطاالله . ع . أ 40 سنة باشتباه كسر بالفقرات، عدلية . ا . ح . 47 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد . م . ع 50 سنة بإشتباه كسر بالفخذ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم التحفظ على المركبة محل الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.