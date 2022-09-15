اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:39 م
أكرم القصاص
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إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8476 مترا بالبحيرة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:08 م
إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8476 مترا بالبحيرة إزالة تعديات - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 60 حالة تعدي بنطاق 10 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 8476 متر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إزالة 3762 حالة تعدي على مساحة تجاوزت 620 ألف متر مربع منهم 2931 حالة تعدي في المهد على مساحة 515481 متر و831 قرار إزالة على مساحة 104535متر.
  
وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة  فورية فى المهد.
 
كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة  وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
 
 
 

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