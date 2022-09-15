إزالة 115 حالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أنه تم إزالة 84 حالة بناء مخالف بمساحة 4605 متر مربع إلى جانب 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية للموجة 20 لإزالة التعديات والتي بدأت السبت الماضي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضح محافظ الغربية أنه تم ازالة 584 حالة تعد في نهاية المرحلة الأولى من الموجه 20، حيث تم إزالة 401 حالة بناء مخالف بمساحة 20425 متر مربع إلى جانب 183 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأكد رحمي على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة بشكل مستمر للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 20 والإبلاغ بها أول بأول.

والجدير بالذكر أن فعاليات الموجة ال20 من حملات الإزالة، انطلقت بمرحلتها الأولى "يوم السبت 13 أغسطس الجاري واستمرت حتى 1 سبتمبر"، والمرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل، في جميع المراكز والمدن وبالتنسيق مع جهات الولاية، مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتماما بالغا مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.