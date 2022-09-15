إحالة 46 موظفا للتحقيق خلال حملات لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بمركز الدلنجات، وذلك لتحقيق الإنضباط الادارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن إحالة 46 من العاملين بالمصالح الحكومية بمركز الدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.