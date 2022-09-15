إجراء عمليات جراحية بالمجان فى مستشفى الحسين الجامعي على يد خبراء أجانب

كتب لؤى على

وجه الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس قسم جراحة الأطفال سابقا بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعايته لورش العمل التي عقدت ب مستشفى الحسين الجامعي على هامش المؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال.

وأوضح الدكتور سليمان محمد سليمان، قيام الخبراء الأجانب بإجراء عمليات جراحية في مجال جراحات صدر الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، خلال ورش العمل التي عقدت على مدار يومين على هامش المؤتمر الدولي ال 37 للعام 2022 م والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن العمليات الجراحية تم اجرائها من خلال منظار الصدر الجراحى على يد الخبراء الأجانب كانت بهدف خدمة الاطفال المرضى وتدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد والحديث في مجال جراحات الأطفال على مستوى العالم.

وأضاف سليمان أن المؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال يقام بالتعاون مع الإتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال (WOFAPS)برئاسة الدكتور سامح شحاتة رئيس الجمعية واستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية،و بالاشتراك مع الإتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال

جدير بالذكر أن المؤتمر وورش العمل يقوم عليها فريق من العلماء يضم كل من الدكتور شريف نبهان قداح

نائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، ورئيس قسم جراحة الاطفال بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات استاذ جراحة الأطفال ووكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، وسكرتير الجمعية المصرية لجراحة الأطفال،والدكتور أدهم السعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة الاطفال جامعة المنصورة وامين صندوق الجمعية، ونخبة من اساتذة جراحة الاطفال من داخل القطر وخارجه.

وفي ختام ورش العمل التي تمت في مدرج الاحتفالات بمستشفى الحسين الجامعي تم تكريم أسرة الدكتور رفيق يوسف شلبي استاذ جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والرئيس الشرفي للمؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال، وتم عرض فيلم تسجيلي يتضمن سيرة ومسيرة حياة الراحل وجهودة العلمية في خدمة العلم وطلاب العلم محليا وإقليميا ودوليا.