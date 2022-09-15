اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السمك تتراجع بشكل محدود والكيلو من البلطى 27 جنيها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:00 ص
أسعار السمك تتراجع بشكل محدود والكيلو من البلطى 27 جنيها أسماك ـ ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت أسعار السمك اليوم في حين تراجع سعر البلطى بشكل طفيف للغاية بحوالي 1.5 جنيه ليسجل البلطي مقاس رقم 1 ما بين 27 إلى 31 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 21 و26 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 90 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 155 و255 جنيها، والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.


سمك

اسعار الاسماك

سعر السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك في مصر



الموضوعات المتعلقة

عُقد فلوس بـ"500 ألف جنيه" نقطة عريس بالأقصر.. العريس: أنا تاجر سمك وأحبابي من كل مكان فى مصر والنقطة عادتنا من سنين طويلة.. ووالده: إحنا ناس بسيطة وكل جنيه نقطة بيترد الضعف.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:30 م

النوم مع سمك القرش.. أحدث وسائل الترفيه فى مدينة الألعاب الصينية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:00 ص

انخفاض كبير فى أسعار الأسماك بالبحر الأحمر بعد عودة الصيد.. إقبال المصيفين من المحافظات المختلفة على الشراء من حلقة سمك الغردقة.. والتجار: الحريت رجع تانى بـ60 جنيهًا للكيلو والبلطى بـ40.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة