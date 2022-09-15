أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-9-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بنك قطر الوطني الأهلي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، دلتا للطباعة والتغليف، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 463.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.23%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 39.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 154.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 105 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 47.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3658 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.05%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 36.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.21%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.834 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطابعة والتغليف بسعر إغلاق 16.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.93%.

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.646 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.26%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 14.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.88%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%.