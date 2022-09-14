280 جراحة ناجحة فى تخصص الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجح قسم جراحات الوجه والفكين بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية وهو أحد الأقسام المستحدثة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إجراء أكثر من 280 جراحة ناجحة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، ووفقًا لمعايير الجودة العالمية.

واستطاع فريق جراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبى تحقيق معدلات نجاح للتدخلات الجراحية بدقة ومهارة فائقة منحت الأمل لما يتخطى 280 مريض وذلك خلال عام واحد منذ استحداث القسم بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وبنسبة مساهمة لم تتجاوز 300 جنيه تم اجراء العمليات الجراحية بكافة حدتها الكبرى والصغرى والمتقدمة، حيث تنوعت هذه الجرحات مابين:

︎إصلاح كسور الفكين وتثبيتها بالشرائح والمسامير ︎إصلاح كسور الفكين وتثبيتها بالشرائح والمسامير

︎استئصال الأكياس الدهنية ︎استئصال الأكياس الدهنية

︎حقن وبذل مفاصل الفكين ︎حقن وبذل مفاصل الفكين

︎أخذ عينات من الأورام في منطقه الوجه والفكين. ︎أخذ عينات من الأورام في منطقه الوجه والفكين.

︎استئصال بعض الأورام الموجودة بالفكين. ︎استئصال بعض الأورام الموجودة بالفكين.

︎عمليات إزالة ضروس العقل المدفونة والتي تتسبب في أورام للفكين. ︎عمليات إزالة ضروس العقل المدفونة والتي تتسبب في أورام للفكين.

︎علاج الناصور ما بين الأنف والفم. ︎علاج الناصور ما بين الأنف والفم.

︎علاج الانزلاق الغضروفي لمفصل الفك. ︎علاج الانزلاق الغضروفي لمفصل الفك.

︎كسور عظام العين ووجنة الوجه والفك العلوي بعد الحوادث. ︎كسور عظام العين ووجنة الوجه والفك العلوي بعد الحوادث.

بالإضافة إلي تثبيت الكسور في عمليات الطوارئ بنفس اليوم.

كما يقوم القسم بالتعاون مع الأقسام المختلفة في الجراحات تداخليًا.

ويضم قسم جراحة الوجه والفكين مجموعة متميزة من الاستشاريين والاخصائيين بقيادة الدكتورعبد الغني فرج - رئيس قسم جراحة الوجه والفكين

بالإضافة الي المجموعة المتميزة من الكوادر الطبية الفنيين والتمريض.