وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا بالمكافحة الآمنة لآفات الحبوب بكفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبى بعنوان " المكافحة الآمنة لآفات الحبوب والمواد المخزونة " بمقر المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون آمن من المحاصيل الاستراتيجية يكفى لأطول فترة ممكنة وعلى رأسها القمح، وفى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالعمل على زيادة وعى الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين من أجل إنتاج غذاء آمن ووفير وتقليل الفاقد من خلال عمليات ما قبل وبعد الحصاد وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاهتمام بتنفيذ البرامج التدريبيه فى المحطات والمحافظات لما لها من أثر بارز فى تبادل الخبرات العلمية بين الباحثين وتنمية وثقل خبرات الشباب منهم.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن البرنامج التدريبى يهدُف إلى الإعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة فى مكافحة الآفات الاقتصادية التى تصيب الحبوب والمواد المخزونة فى مختلف أنواع المخازن وطرق التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن، وكذلك الإعتماد على بدائل المبيدات الكيماوية فى مكافحة آفات المخازن لتوفير غذاء صحى خالى من المواد السامة والملوثات الكيماوية.

وأشار عبد المجيد إلى أن البرنامج أشتمل على عدة محاور أهمها التعريف بأهم الآفات التى تصيب حبوب المحاصيل المختلفة والمواد المخزونة والمنسوجات، مظاهر الإصابة بكل آفة وطرق الفحص وأخذ العينات وتحديد نسبة الإصابة، الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الإصابة، إستخدام المستخلصات والزيوت النباتية والمعدنية، والإشارة إلى أحدث المركبات الآمنة التى يمكن إستخدامها للمكافحة فى حالة حدوث الإصابة بهذه الآفات.

وأوضح الدكتور طارق عفيفى وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج تناول طرق مكافحة الآفات المختلفة فى الصوامع والمخازن ضمن سلسلة من البرامج التدريبيه التى ينظمها أفرع المعهد المختلفة فى شتى المحافظات.

قام بالتدريب فى البرنامج التدريبى الباحثين بفرع المعهد بسخا واستهدف شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات المصرية والعاملين بالشركات والصوامع.