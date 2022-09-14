وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم أن طائرة إغاثية وصلت أمس الثلاثاء إلى مدينة كراتشي الباكستانية تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والصحية يستفيد منها أكثر من 9500 متضرر.

وأضافت القناة الإخبارية أن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري السيول والأمطار جاءت تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد صرح في وقت سابق، بأنه لم يشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم، وذلك بعد زيارة قام بها لعدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان .