وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مهرجان سباق الهجن بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش فى أول دورة له بعد توقف 12 عاما.

وبدأت الفعاليات باستقبال الوزير بعروض شعبية من التراث البدوى، وعروض للهجن المزينة بافتتاح وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعمال تطوير مضمار سباق الهجن بالعريش ومنصة المشاهده وقاعة الاستقبال الرئيسية، وتفقد معرض المنتجات السيناوية التراثية التى شاركت فيها أسر منتجة وشباب ومنتجين لحرف تراثية.

وأكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مهرجان سباق الهجن بشمال سيناء الذى تنطلق فعاليته اليوم هو رسالة أمن وأمان من على أرض سيناء.

أضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توظيف كافة الإمكانيات بالمحافظة لنجاح المهرجان، لافتا إلى أنه يجرى حاليا نقل الجمهور لحضور الفعاليات من كل أنحاء المحافظة مجانا.

وأشار أنه إلى جانب اشواط السباق تنظم أمسيات فنية ومعارض إنتاج للجمهور وانشطة منوعة.

وانعش مهرجان سباق الهجن بشمال سيناء، حركة السياحة الداخلية فى مدينة العريش.

وتشهد محافظة شمال سيناء بعد ظهر اليوم انطلاقة فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش بمنطقة الكيلو 17 بمضمار نادى الهجن الرياضى المصرى.

وسجلت حركة التأجير للشاليهات على الشاطئ إشغالات كما سجلت المطاعم والكافيها حركة حضور فضلا عن حركة بيع وشراء بمحلات العطارة والأدوات التراثية.

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالعريش، أنه تم رصد تبرعات مليون جنيه جوائز مالية توزع على أصحاب الهجن الفائزة بالمراكز الأولى فى مهرجان سباق الهجن بمضمار العريش بشمال سيناء.

وتم تسجيل 300 جمل تشارك فى التنافس على المراكز الأولى فى 30 شوطا ستنطلق منها 8 أشواط مساء اليوم وتستكمل غدا.

والجمال المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومحافظات القناة والوادى الجديد، تم نقلها لمضمار السباق.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن السباق يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش اليوم وغدا، بمشاركة 35 شابا متطوعا.

أضاف أنه ينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا أنه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب، ويضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأشار أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى إدارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، لافتا أن مضمار الهجن المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر حيث تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.