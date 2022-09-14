واشنطن: نسعى لفصل دول آسيا الوسطى اقتصاديا عن روسيا لإضعاف اقتصاد موسكو

كتب أحمد عرفة

أكدت نائبة مدير وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أنجالي كاور، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بشكل جدي لفصل دول آسيا الوسطى اقتصاديا عن روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت نائبة مدير وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن اتخذت إجراءات تهدف إلى تعزيز أسس التعاون الاقتصادي بين هذه البلدان من خلال تحفيز النمو الاقتصادي والعمل المشترك في مكافحة تغير المناخ.

وأوضحت نائبة مدير وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تعتبر من أولويات السياسة الأمريكية لإضعاف الاقتصاد الروسي.