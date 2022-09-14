هل يؤثر استئصال البنكرياس على حياة الإنسان؟

كتب – حسام الشقويرى

نادرًا ما يتم إجراء جراحة لإزالة البنكرياس بالكامل، ومع ذلك قد تحتاج إلى هذه الجراحة إذا كنت مصابًا بسرطان البنكرياس أو التهاب البنكرياس الحاد أو تلف البنكرياس من الإصابة، وبفضل الأدوية الجديدة يرتفع متوسط ​​العمر المتوقع بعد جراحة إزالة البنكرياس، وفقا لما نشره موقع healthline.

وتشمل الأمراض التى قد تتطلب جراحة استئصال البنكرياس ما يلى:

التهاب البنكرياس المزمن.. هذا الالتهاب فى البنكرياس يزداد سوءًا بمرور الوقت، وتُجرى الجراحة أحيانًا لتخفيف آلام التهاب البنكرياس.

سرطانات البنكرياس وغيرها من السرطانات، مثل السرطانات الغدية وسرطان الغدة الكيسية وأورام الغدد الصماء العصبية والأورام الحليمية داخل القناة وسرطان الإثنى عشر والورم الليمفاوى.

إصابة البنكرياس.. إذا كان الضرر شديدًا، فقد تحتاج إلى إزالة البنكرياس.

نقص السكر فى الدم وفرط الأنسولين.. تحدث هذه الحالة بسبب ارتفاع مستويات الأنسولين، ما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية.

العيش بدون بنكرياس

نظرًا لأن جسمك لم يعد ينتج كمية طبيعية من الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم، فسوف تصاب بداء السكرى، وستحتاج إلى مراقبة نسبة السكر فى الدم وتناول الأنسولين على فترات منتظمة، ولن يصنع جسمك أيضًا الإنزيمات اللازمة لهضم الطعام، وسيتعين عليك تناول حبة بديلة للإنزيم فى كل مرة تأكل فيها.

وللبقاء بصحة جيدة اتبع نظامًا غذائيًا لمرضى السكرى، ويمكنك أن تأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة، لكنك سترغب فى مشاهدة الكربوهيدرات والسكريات، ومن المهم أيضًا تجنب انخفاض نسبة السكر فى الدم، وحاول أن تأكل وجبات صغيرة طوال اليوم للحفاظ على مستوى السكر ثابتًا، واحمل معك مصدرًا للجلوكوز حال انخفاض السكر في الدم.

قم بممارسة التمارين الرياضية أثناء النهار، وسيساعدك البقاء نشيطًا على استعادة قوتك وإدارة مستويات السكر في الدم، وجرب المشي قليلاً كل يوم.