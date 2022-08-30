علامات تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

فاطمة ياسر

سرطان البنكرياس يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا حول العالم، فهذا النوع لا يظهر له أى أعرض فى بداية الإصابة، لكن وفق ما أكده التقرير المنشور عبر موقع express فإن هناك علاقة قوية بين ألم البطن وسرطان البنكرياس.

وأوضح التقرير أن الإصابة بألم البطن إذا كان فى الجزء العلوى ويمتد إلى أسفل الظهر، ويحدث بعد تناوب الطعام أوالانحناء للأمام، أو إذا كان هذا الألم يزداد بالشعور فى أوقات الراحة أو قبل النوم، فهذا قد يكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس. ومن أعراض سرطان البنكرياس التالى.. - اليرقان: أى التعرض لاصفرار الجلد وبياض العين. - اليرقان: أى التعرض لاصفرار الجلد وبياض العين.

- حدوث تغيرات في الجهاز الهضمي، فيصاب الشخص بالإمساك والإسهال.

- يصبح لون البول داكنا.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن.

- التعب المستمر.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وقدم التقريرالعديد من العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس ومنها..

- التدخين.

- زيادة الوزن.

- الإفراط فى تناول اللحوم الحمراءوالمعالجة.

أما عن طرق علاج سرطان البنكرياس، فأشار التقرير إلى أنه قد يتضمن العلاج الخضوعَ لجراحة لاستئصال الورم، والإشعاع أو العلاج الكيميائى أو مزيجًا من هذه الخيارات، ومن يحدد طرق العلاج هو الطبيب المتابع للحالة.