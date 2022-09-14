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نقل الكهرباء توقع 4 عقود بـ800 مليون جنيه لتأمين التغذية للدلتا الجديدة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:03 م
نقل الكهرباء توقع 4 عقود بـ800 مليون جنيه لتأمين التغذية للدلتا الجديدة وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه استمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة الوزارة التى تعمل فى سباق مع الزمن لاستكمال تلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية ولمشروع الدلتا الجديدة،تم صباح اليوم توقيع أربعة عقود بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تضمنت :

- العقد الأول : مع شركة مدكور للمشروعات، وذلك لتنفيذ إنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 م.ف.أ ) بمهمات من النوع المعزول بالغاز ( GIS ) شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم مفتاح، وبقيمة إجمالية معادلة تبلغ حوالى ( 227 مليون جنيه )، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ( 12 شهر )،

كما تم توقيع ثلاثة عقود مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات ( GC3 ):

1- لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتى محولات روافع الحمام ( 7، 12 )، وذلك عن طريق فتح الخط الهوائى ثنائى الموصل ( أبو المطامير / برج العرب ) على محطة محولات روافع الحمام (7) وبطول يبلغ حوالى (36 كم) وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى160مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ( 8 شهور ).

2. إنشاء الخط الهوائى ثلاثى الموصل بين محطة محولات روافع الحمام(7) ومحطة محولات روافع الحمام (12)، وبطول حوالى ( 25 كم ) وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى 148 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور.

3. إنشاء الخط الهوائى ثلاثى الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة (2)، ومحطة محولات روافع الحمام (12)، وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه، وبطول حوالى ( 44 كم ) وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 شهور، كمرحلة عاجلة لتكون جاهزة لوضع الجهد بنهاية ديسمبر 2022

ويتم تمويل جميع هذه المشروعات ضمن المشروعات الإستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

اخبار مصر

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