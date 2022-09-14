نجاح أول عملية تكميم معدة بالمنظار بمستشفى بنى سويف التخصصى.. صورة

بنى سويف هانى فتحى

نجح أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفي بني سويف التخصصي برعاية الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة في إجراء أول عملية تكميم معدة بالمنظار .

قال الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى أنه لأول مرة بالمستشفي يجري قسم الجراحة العامة (وحدة جراحات المناظير) أول عملية تكميم معدة بالمنظار بنجاح .

وأشار الدكتور تامر حامد فى بيان له، أن الطاقم الطبي الذي أجري العملية بإشراف ورئاسة الأطباء طارق صفوت أنيس رئيس أقسام الجراحة، وكريم الأمير استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، وأحمد جابر استشاري جراحات الجهاز الهضمي والكبد؛ وبمساعدة أطباء قسم الجراحة " هيثم الشريف أخصائي جراحة، وحسين مفرح وشيماء صبحي ودعاء مصطفى نواب جراحة " .

كما وجه مدير عام المستشفي رسالة شكر لأطباء التخدير لمجهوداتهم الكبيرة متمثلا في الأطباء : منال تغيان رئيس قسم التخدير، ونهلة ممدوح استشاري تخدير، ومحمد بديع استشاري تخدير، وهيئة التمريض بعمليات الجراحة ووحدة جراحة المناظير .