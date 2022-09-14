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مهرجان سباق الهجن بشمال سيناء ينعش حركة السياحة الداخلية بالعريش

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:02 ص
مهرجان سباق الهجن بشمال سيناء ينعش حركة السياحة الداخلية بالعريش مسابقة الهجن
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت حركة السياحة الداخلية فى مدينة العريش حالة من الانتعاش، بسبب مهرجان سباق الهجن الذى تستضيفه محافظة شمال سيناء.

وتشهد محافظة شمال سيناء  بعد ظهر اليوم انطلاقة فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش بمنطقة الكيلو 17  بمضمار نادى الهجن الرياضى المصرى .

وسجلت حركة التأجير للشاليهات على الشاطئ اشغالات كما سجلت المطاعم والكافيهات حركة حضور، فضلا عن حركة بيع وشراء بمحلات العطارة والأدوات التراثية .

وأعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالعريش، انه تم رصد تبرعات مليون جنيه  جوائز مالية توزع على اصحاب الهجن الفائزة بالمراكز الأولى  فى مهرجان سباق الهجن بمضمار العريش بشمال سيناء  .

وتم تسجيل 300 جمل تشارك فى التنافس على المراكز الأولى فى  30 شوطا ستنطلق منها 8 اشواط مساء اليوم وتستكمل غدا .

والجمال المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية ومحافظات القناة والوادى الجديد ، تم نقلها لمضمار السباق .

وسبق انطلاقة الفعاليات تجهيزات وفرتها محافظة شمال سيناء لنجاح المهرجان وحشد الجماهير للمشاركة والحضور وخصصت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا لمقر مضمار سباقات الهجن بالعريش لمشاهدة فعاليات اول سباق هجن بعد انقطاع سنوات بميدان السباقات فى الكيلو 17 غرب مدينة العريش .

 

 


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