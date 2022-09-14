معلومات الوزراء: الفيضانات فى باكستان كارثة جديدة تضرب البلاد

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول الفيضانات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، حيث ضربت باكستان فيضانات غزيرة أدت إلى إغراق أكثر من ثلث البلاد ودمرت خلالها البنية التحتية مثل الطرق والجسور، وأودت بحياة أكثر من 1300 شخص وأجبرت نصف مليون شخص على الدخول في مخيمات الإغاثة.

وتشير التقديرات إلى وصول الخسائر الناتجة عن الفيضانات في باكستان إلى 10 مليارات دولار.

وتسببت الفيضانات في تدمير 45% من إنتاج القطن؛ الأمر الذي يضر بصناعة النسيج التي تمثل صادراتها مصدرا مهما لموارد النقد الأجنبي؛ مما سيفرض على البلاد تدبير 3 مليارات دولار لتوفير المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج، وقد جاءت الفيضانات لتعمق من الأزمة الغذائية التي خلقها الصراع الروسي الأوكراني ورفعت أسعارها لمستويات قياسية؛ حيث تعد باكستان من أهم الدول المعتمدة على إمدادات الغذاء الروسية والأوكرانية، وقد دفع النقص في المواد الغذائية والوقود المواطنين إلى الخروج في احتجاجات؛ بسبب سوء الظروف المعيشية.