مصرع مواطن فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

لقى مواطن مصرعه فى حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربى حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بشخص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع قبل الإقليمى باتجاه القاهرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.