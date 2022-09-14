مد فترة التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية حتى 29 سبتمبر

قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" نظراً لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين، وتيسيراً على الطلاب المستجدين "ثانوية عامة" الراغبين فى التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.
وقرر الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" حتى نهاية عمل يوم الخميس 29 سبتمبر.
خطوات التقديم للمدينة الجامعية لطلاب الثانوية العامة الجدد..1- يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الالكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الالكترونية.
2- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.
كما أعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الإشعار الإلكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب سارية
6- عدد 2صورة ضوئية حديثة+ 8 صورة عند التسكين
7- صورة ما يفيد لتلقى الطالب جرعة تنشيطية لفيروس كورونا
8- حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.
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