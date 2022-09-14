مد فترة التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية حتى 29 سبتمبر

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" نظراً لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين، وتيسيراً على الطلاب المستجدين "ثانوية عامة" الراغبين فى التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.