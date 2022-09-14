اليوم السابع
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مدير عام منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:51 م
مدير عام منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتب سمير حسنى

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أكد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.


كورونا

انتهاء كورونا

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية



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