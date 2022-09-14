مدير عام منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة

أكد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن نهاية جائحة كورونا باتت وشيكة، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.
مدير عام منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا باتت وشيكةالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:51 م
مدير عام منظمة الصحة العالمية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مدير الصحة العالمية ينقل تعازى المنظمة للعائلة المالكة البريطانية فى وفاة إليزابيثالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:07 م
وزير الصحة السوداني: نعمل على تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالميةالثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:40 م
الصحة العالمية: لا بد أن يبلغ الطبيب مريضه بمضاعفات الجراحة قبل إجرائهاالإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:41 م
الصحة العالمية: الاستخدام الخاطئ للأدوية يكلف العالم 42 مليار دولار سنويًاالإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:33 م
الصحة العالمية: متوقع ظهور فيروسات وجراثيم جديدة فى المستقبلالإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:47 ص
الصحة العالمية تحذر: الاستخدام الخاطئ للأدوية قد يؤدى للإعاقة والوفاةالإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:44 ص
الصحة العالمية: نقل شحنتين محملتين بإمدادات طبية إلى باكستانالأحد، 11 سبتمبر 2022 02:35 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة