مدير الصحة العالمية ينقل تعازى المنظمة للعائلة المالكة البريطانية فى وفاة إليزابيث

كتبت: هند المغربى

قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية أنه نقل تعازى المنظمة للعائلة المالكة البريطانية والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث.

وقال مدير عام الصحة العالمية في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " كانت القيادة الراسخة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ، وكرامتها والتزامها بالواجب مثالاً يحتذى به ولقد جسدت أفضل ما في بريطانيا بالنيابة عن منظمة الصحة العالميةWHO ، نقلت تعازيّ الجميع إلى العائلة المالكه والحكومة والشعب البريطانى".

يذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" قالت إن نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر من قصر باكنجهام في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطاني.

ومن المقرر أن ينضم إلى الملك تشارلز الثالث، في الموكب المرافق للنعش، نجلاه الأميران وليام وهارى، وسيغادر الموكب القصر فى الساعة 3 عصرا ليصل حوالي الساعة 4 إلى القاعة الكبرى (قاعة وستمنستر) وهي أقدم جزء من قصر وستمنستر، الذى يضمّ البرلمان البريطانى، حيث سيبقى النعش لمدة أربعة أيام.

كما سينضم إلى الملك، سيرا على الأقدام خلف النعش، أشقاؤه الأمير أندرو والأميرة آن وإيرل ويسيكس الأمير إدوارد، بينما ستنتقل كاميلا الملكة القرينة، وأميرة ويلز وكونتيسة ويسيكس ودوقة ساسكس إلى القاعة بالسيارة.

وسيلقي رئيس أساقفة كانتربري عظة قصيرة لمدة حوالي 20 دقيقة .واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبي الذي يعود إلى العصور الوسطى في القرن الحادي عشر .وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.