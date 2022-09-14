محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ومنها مركز شباب شباب خان الجني، مركز شباب جديد، والمجمعات الخدمية المتعددة بقرية الجزيرة الخضراء.

جاء ذلك بحضورمحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء برلمان الشباب.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفقدنا عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من انشائها وأخرى جاري العمل بها، منها مركز شباب خان جني ، وما يضمه من خدمات متعددة وملعب خماسي، والمجمعات الخدمية بقرية الجزيرة الخضراء منها مجمع خدمي حكومي لتقديم كافة الخدمات للمواطن من خلال المركز التكنولوجي،ومجمع حرفي، ومجمع للخدمات الزراعية، وغيرهم من المشروعات المتعددة.

قال محافظ كفر الشيخ من بين المجمعات مجمع خدمي بالجزيرة الخضراء، وهو عبارة عن مجمع حكومي منفصل يحتوي على العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن بدلاً من ان يتجه لعاصمة المركز أو المحافظة، حيث ان المركز التكنولوجي بالجزيرة الخضراء يقدم العديد من الخدمات الحياتية من بريد وتموين وشهر عقاري وسجل مدني وهكذا، وهي الخدمات التي يتعامل معها المواطن وغيرها من خدمات كالصحة والتعليم وخلافه، حيث انه مركز جيد به مختلف الخدمات المجمعة، ويستطيع التعامل ورقياََ ومالياََ وصرفياََ والخدمة التي يحتاجها كمواطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المواطن يستطيع أن يتعامل مع أكثر من شباك بالمركز، لاحتوائه على 14 شباك، لأنه بمثابة مقر حكومي للمواطن مثل مجمع المصانع، ومجمع التحرير بالقاهرة، ولكنه مجمع خاص بالقرية يخدم المواطن دون اللجوء للذهاب إلى مركز مطوبس أو مدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى مجمع زراعة للخدمات الزراعية، ومجمع حرفي للصناعات الصغيرة، ومجمع للمدارس، وكل الخدمات بمنطقة واحدة مقسمة إلى مجمعات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، نرحب بشباب البرلمان القادمين من المراكز المختلفة لاهتمامهم بهذه الجولة، ، مؤكدا أن مركز مطوبس شهد تغيير جذري في مختلف الجوانب الحياتية من مياه وكهرباء وغاز وغيرها بالإضافة إلى الانشطة الصحية من مباني صحية مختلفة، وتطوير في التعليم سواء جزئي أو كلي، فضلاً عن مراكز الشباب، والتطور الضخم في الخدمات المقدمة لتحسين جودة الحياة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هؤلاء الشباب سينقلون للناس الواقع وما رأوه من مباني جاهزة، تم تجهيزها من معدات واجهزة رياضية، بحيث تستطيع الشباب المنافسة في كافة الألعاب المتعددة على مستوى الجمهورية، ويمثلون مصر عالميا.



ملعب مركز شبلاب خان جندي



محافظ كفر الشيخ يتفقد حياة كريمة



المجمع الزراعهي



محافظ كفر الشيخ وبرلمان الشباب



تفقد مجمع الخدمات



جانب من التفقد



المركز التكولوجي