محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات وموتوسيكل للسير عكس الاتجاه بمطلع الدائرى

ضبط عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، سيارة ربع نقل و2 سيارة ميكروباص وملاكى وموتسيكل يسيرون عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائرى وطريق شبرا بنها الحر.

ووجه الهجان، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات فى الأماكن التى يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.