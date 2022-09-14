اليوم السابع
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محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات وموتوسيكل للسير عكس الاتجاه بمطلع الدائرى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:33 ص
محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات وموتوسيكل للسير عكس الاتجاه بمطلع الدائرى السيارات المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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ضبط عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، سيارة ربع نقل و2 سيارة ميكروباص وملاكى وموتسيكل يسيرون عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائرى وطريق شبرا بنها الحر.

 

ووجه الهجان، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

 

كما وجه المحافظ، إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات فى الأماكن التى يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات وموتوسيكل يسيرون عكس الاتجاه بمطلع الطريق الدائري
 

 

محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات وموتوسيكل يسيرون عكس الاتجاه
 

 

محافظ القليوبية يضبط سيارات وموتوسيكل يسيرون عكس الاتجاه بمطلع الطريق الدائري
 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

شبرا الخيمة

طريق شبرا بنها الخر

الطريق الدائري

سيارات تسير عكس الاتجاه



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