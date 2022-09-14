محافظ الدقهلية: تنسيق لتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الدقهلية - فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور العميد أحمد صالح مدير مشروعات حياة كريمة، والمحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، ومسئولي شركة الغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء والهيئة العامة للطرق والجهات التنفيذية القائمة علي تنفيذ مشروعات المبادرة بقري شربين.

وتابع "مختار" خلال الاجتماع الأعمال الجارية للانتهاء من استكمالات الأعمال بجميع المشروعات بالقري المنفذ بها مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، كما تناول جدول أعمال الإجتماع الذي نظمته المهندسة ريهام عبد الشافي مدير عام المكتب الفني منسق مشروع حياة كريمة بديوان عام المحافظة متابعة الأعمال لكل قطاع علي حده للوقوف علي نسب التنفيذ لجميع المشروعات بقري المبادرة.

ووجه مختار بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة والقطاعات القائمة علي تنفيذ مشروعات المبادرة لوضع خطة بتوقيتات محددة للانتهاء من استكمالات كافة الأعمال بجميع مشروعات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بجميع قري المبادرة للانتهاء تماما من كافة المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في تذليل كافة العقبات، وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات لتحقق أهداف الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.